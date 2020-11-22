اليوم السابع
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وزير المالية السعودي: بيان مجموعة العشرين أقر بالإجماع لكن تركيا أردات أن "يُسمع صوتها"

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:05 م
وزير المالية السعودي: بيان مجموعة العشرين أقر بالإجماع لكن تركيا أردات أن "يُسمع صوتها" قمة مجموعة العشرين
رويترز

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين إن البيان الختامي للمجموعة حظي بموافقة جميع الدول المشاركة، لكن تركيا أرادت أن "يُسمع صوتها".


مجموعة العشرين

قمة الرياض

السعودية

تركيا

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