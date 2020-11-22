قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين إن البيان الختامي للمجموعة حظي بموافقة جميع الدول المشاركة، لكن تركيا أرادت أن "يُسمع صوتها".
وزير المالية السعودي: بيان مجموعة العشرين أقر بالإجماع لكن تركيا أردات أن "يُسمع صوتها"الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:05 م
قمة مجموعة العشرين
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