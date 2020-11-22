وزير المالية البريطانى يأمل فى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بأقل الخسائر

لندن (رويترز)

قال وزير المالية البريطانى ريشى سوناك، إنه تم تحقيق تقدم حقيقى فى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لكن أضاف أن الابتعاد عن إبرام صفقة تجارية سيئة أفضل من فرض قيود على بريطانيا فى المستقبل.

ومن المعتقد أن سوناك أحد الأصوات البارزة فى مجلس الوزراء البريطانى التى أيدت إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لصحيفة صنداى تايمز إنه يأمل فى توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبى لاتفاق، وأضاف "أراجع يوميا أجزاء من النص ، لذلك هناك تقدم حقيقي.

"بالتأكيد ، سيكون من الأفضل إبرام اتفاق ".

لكنه أضاف "التأثير الرئيسى على اقتصادنا هو فيروس كورونا. إنها ليست (مسألة إبرام) اتفاق بأى ثمن على الإطلاق.

"إذا لم نتوصل لاتفاق فلماذا؟ هذا لأنهم يرفضون التنازل عن بعض المبادئ المعقولة والشفافة للغاية التى وضعناها منذ البداية. نحن لا نطلب .. معاملة خاصة للغاية ".

ويجرى الجانبان محادثات منذ شهور وعلى الرغم من قول المسؤولين إنهم أحرزوا تقدما فى الأيام القليلة الماضية فما زال من المتعين بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه بحلول نهاية العام.