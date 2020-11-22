وزير الصحة الإسبانى: التطعيم ضد كورونا يبدأ فى يناير ولن يكون إلزاميا

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيلا، إن التطعيم ضد فيروس كورونا فى إسبانيا يبدأ فى يناير المقبل ولن يكون إلزاميا، وذلك وفقا لخطة سعلن عنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز الاسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية، إلى إن الاتحاد الأوروبى وقع بالفعل عقودا مع شركات الأدوية أسترا زينك وسانوفى وجاسن وفايزر وبيون تيك، AstraZeneca و Sanofi و Janssen و BioNTech / Pfizer للحصول على مليار جرعة قابلة للتوسيع، التوقيع مع CureVac وشيك والمفاوضات مع موديرنا Moderna للحصول على 400 مليون لقاح إضافي أخرى قيد التقدم.

وستكون إسبانيا مسؤولة عن 10% من هذه الجرعات، وفقًا لما أشار إليه رئيس الحكومة الإسبانية، الذي قيم أن البلاد ستكون الأولى في الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب ألمانيا ، التي لديها خطة تطعيم كاملة .

وأكدت الصحيفة أن الهدف من هذه الخطة هو أنه بحلول منتصف عام 2021 ، تم تطعيم حوالي 30 مليون مواطن ، "70٪ من السكان بأعداد مستديرة" ، مما سيسمح بتحصين جزء كبير من الجنسية .

وبحسب الأرقام الرسمية ، فإن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الوباء في إسبانيا يبلغ الآن 1.556.730 والوفيات إلى 42.619.

وأشارت أحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة الإسبانية، إلى 15156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 328 حالة وفاة ، على الرغم من انخفاض انتقال الفيروس لليوم الحادي عشر على التوالي ، وبلغ معدل الإصابة التراكمي 419 حالة لكل 100 ألف ساكن.

وأوضح إيلّا أنه يوجد في إسبانيا 13000 نقطة تطعيم متاحة وأنه ، في حملات أخرى ، يتم تلقيح حوالي 10 ملايين شخص في غضون شهرين ، لذلك مع الشبكة المعتادة لنقاط التطعيم "سيكون من الممكن العمل بشكل مثالي مع وتيرة سريعة وفعالة".

ويعتقد وزير الصحة أن هناك وعيًا عاليًا جدًا بين المواطنين الإسبان فيما يتعلق بفوائد التطعيم ، حيث أن إسبانيا دولة ذات تقاليد جيدة جدًا في التطعيم ، لذلك فهو يرى أنه لن يكون من الضروري أن يكون فيروس كورونا إلزاميًا .

بينما يحين ذلك الوقت ، ومع اقتراب عيد الميلاد ، بدأت معظم المناطق الإسبانية في اتخاذ تدابير لمحاولة الوصول إلى تلك الأعياد بأقل معدل إصابة محتمل للفيروس.