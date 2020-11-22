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وزير الرى السودانى: لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:37 م
وزير الرى السودانى: لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة وزير الرى السودانى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس، إنه لم يحدث أى تقارب فى جولات التفاوض الأخيرة حول سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم  مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده اليوم السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك:" قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر اليوم السبت 21 نوفمبر 2020".

 

 


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