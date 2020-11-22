وزير الخارجية الفرنسي: اعتراض ترامب على نتيجة الانتخابات الأمريكية غير مسؤول

رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، إنه يتفق مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأن اعتراض الرئيس دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، غير مسؤول.

ووصف بايدن يوم الخميس جهود ترامب لإلغاء النتيجة بأنها "غير مسؤولة بالمرة".

وقال لو دريان لتلفزيون (إل.سي.آي) "نتفق مع ما قاله جو بايدن بخصوص إبداء دونالد ترامب 'انعدام مسؤولية لا يُصدق'. أشارك وجهة نظر جو بايدن".

وأضاف "لم أتحدث بهذه الطريقة أبدا، لكننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة! أعتقد أن تعليق جو بايدن يعكس الواقع، وأقول ذلك بوضوح شديد".

وسارعت فرنسا، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى تهنئة بايدن في السابع من نوفمبر تشرين الثاني بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات.