وزير الاتصالات: 300 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أزمة كورونا كانت فرصة وتحدي لقطاع الاتصالات، مشيرا إلى المشروع القومى للانترنت الذي نفذته الوزارة فى عام 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الثانى لرفع كفاءة الإنترنت ستصل إلى نحو 300 مليون جنيه.

وشدد الوزير في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" على أن المشروع القومى لتطويرالانترنت رفع ترتيب مصر للمركز الرابع أفريقيًا في متوسط سرعات الانترنت بعد أن كانت فى المركز الأربعين.

وتابع قائلاً : "سرعة الانترنت فى مصر ارتفعت فى 2020 إلى 34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا فى 2019 حيث ساهم مشروع تطوير الانترنت فى صمود الشبكات خلال الجائحة مع زيادة الاستهلاك سواء بالتعليم و العمل عن بعد و أيضا كثافة مشاهدة المواد الترفيهية.

وتابع بالقول:"جائحة كورونا رفعت عدد ساعات الذروة من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا بالاضافة لزيادة مضطردة للمشتركين في الانترنت جراء أزمة كورونا في أعداد مستخدمى شبكة الإنترنت بالتزامن إلى رفعتها إلى 2.5 ضعف.

وشدد الوزير على جاهزية وزارتة للتعامل مع العام الدراسى الجارى قائلاً " مستعدون للعام الدراسي من خلال رفع كفاءة الانترنت حيث أننا سنقوم بتوفير المواقع التعليمية مجانا للطلاب كما حدث العام الماضي".

وأكد الوزير خلال حديثه حول إستعدادات العام الدراسي ومخاوف الجمهور، أن خطط رفع كفاءة وتوسعة الإنترنت لا تتوقف. وحول المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الانترنت الارضي أو إنعدامها قال الوزير " سنستبدل الإنترنت الأرضى بإنترنت المحمول للمناطق التى لم يصلها الإنترنت الأراضى.