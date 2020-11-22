وزير الاتصالات يكشف عن الخط الساخن لخدمات مصر الرقمية 15999

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك اقبال المواطنين على استخدام التكنولوجيا الرقمية بسبب كورونا، وارتفع الطلب على خدمات التحويلات المالية عبر شركات المحمول، مشيراً إلى أن البريد سيدخل في تقديم خدمات تحويل الأموال إلكترونيا، وهناك خطة تطوير البريد بمعنى ميكنة كل خدمات البريد وتطوير 1600 مكتب بريد هذا العام بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وهناك 109 مكاتب بريد حالياً يقدم خدمات التوثيق.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، اليوم الأحد، أن هناك مبادرة مع وزارة العدل لتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وكل تحقيقات النيابة العامة مميكنة الآن، واليوم أى وكيل نيابة يمكن الاضطلاع على التحقيقات من مكانه.

وبشأن جودة خدمات الاتصالات، أكد أن تحسين الشبكة يحتاج عدد أكبر من الابراج، ووضعنا جدول زمني لزيادة عدد الابراج، وغيرنا نظام حق المواطن للانتقال من شركة إلى أخرى للحصول على الخدمة التي يرغبها.

وحول الترددات الجديدة، قال الوزير، إن تأثيرها على الجودة يتطلب عام وهناك تنسيق حالياً مع كافة الجهات لبحث طلبات تركيب الأبراج، وهناك مراعاة لعدد من الجوانب عند منح موافقة لإنشاء برج، وهذا يتطلب موافقات جهات عدة، مشيراً إلى أن هناك مشروع تجريبي في أكتوبر والتجمع لمنظومة الابراج الجديدة.

وتابع الوزير، أن حصيلة بيع الترددات الجديدة بلغت مليار و 170 مليون دولار، لافتاً إلى أن الحفر وتوصيل الكابلات الضوئية يتطلب مجهود كبير ومدد زمنية أطول.

ومن جانب آخر، قال الوزير، أن خدمات مصر الرقمية تغطى كل المواطنين، ومن لا يعرف التعامل مع الانترنت فهناك جهات يمكن اللجوء إليها مثل البريد، وهناك رقم ساخن 15999 يمكن الاتصال به وتنفيذ الخدمة، ولدينا حصر يومي على الخدمات وخدمات التموين في المقدمة والثاني خدمات المرور، والمنصة بها مرونة لاستيعاب الجميع.