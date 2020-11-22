وزير الأوقاف السودانى يشيد بدور الكنيسة فى ترسيخ السلام الاجتماعى

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أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بدور الكنيسة في بناء وترسيخ دعائم السلام الاجتماعي.

وقال مفرح، خلال تدشين قافلة (المحبة والرجاء) التي سيرتها الكنيسة الانجيلية في منطقة بحري بالخرطوم لدعم المتأثرين من السيول والفيضانات، إن ما قامت به الكنيسة يأتي في إطار المواطنة الراشدة، التي هى أساس الحقوق والواجبات.

وأكد ضرورة انتشار ثقافة المحبة والمجتمع المتماسك المتراحم، مما يجسد معاني الدولة في ظل الديمقراطية والسلام.