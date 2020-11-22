وزيرة التضامن تلتقى "سيدة المطر" وتوجه برفع كفاءة مسكن زوجها ببني سويف

كتب مدحت وهبة

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها علي، بمكتبها بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، حيث طلبا العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها علي، حيث وجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وقررت نيفين القباج أيضًا تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة ٥ آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل إقامة مشروع "كشك" لزوجها على بتكلفة 20 ألف جنيه بقريته بمركز الفشن ببني سويف بقيمة ٥ آلاف جنيه، وصرف 600 جنيه له لمدة ثلاثة أشهر لحين نجاح مشروعه، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي كامل عليه.

وأكدت نيفين القباج أن الحماية الاجتماعية ليست منهجًا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.



