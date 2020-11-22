اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعى

الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:00 م
وزيرة التضامن تعلن تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعة والتى تضم نحو 30 ألف طالب، من الموارد التى خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الاهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، وأنماء الاعوام القادمة.

وأكدت القباج على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أى مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هذه القضية باعتبارها المحور الأساس لتحقيق تنمية ونهوض المجتمع، لافته الى إن الدولة لا تقوم عليها الحكومة فقط بل المؤسسات والمجتمع المدنى بكل ما يحتوى من نضج فى العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التى نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية .

وقالت الوزيرة : "لما بنقول البنوك والمسئولية المجتمعية بضرب مثال واحد بمحافظة المنوفية واحدى الجمعيات ساهمت فى اثراء قطاع التعليم بالمحافظة حتى وصلت نسبة التعليم إلى 94% لتكون المنوفية أكبر محافظة فيها نسبة تعليم على مستوى الجمهورية، لافته الى أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة فنستطيع ان نلمس كم من الفرص البديلة التى يمكن توفيرها للأسر الفقيرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه مصرى لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعى واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب فى أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعى تحية صادقة رئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التى لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الاكثر احتياجا وانهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.


وزيرة التضامن

دعم مدارس التعليم المجتمعي

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