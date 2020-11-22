وزارة العدل تشارك بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا بـ9 مشروعات رقمية

كتب إبراهيم قاسم

خصصت إدارة معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة جناح خاص بمعروضات وزارة العدل، التى تشارك بها فى الحدث، والتى تتضمن 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية" للارتقاء بالمنظومة القضائية.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات وزارة العدل بالمشاركة فى الدورة الرابعة والعشرون من تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باعتباره الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.

وتعرض وزارة العدل فى الجناح الذى تشارك به 9 مشروعات تكنولوجية توفرها ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية"، للارتقاء بالمنظومة القضائية، وهى:

أولا: ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح ( إنفاذ القانون ).

ثانيا: تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.

ثالثا: إطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية.

رابعا: الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.

خامسا: خدمة الأرشيف الإلكتروني.

سادسا: نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.

سابعا: تطبيق الهاتف الذكى (أرغب فى عمل توكيل).

ثامنا: خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.

تاسعا: منظومة السجل العينى إلكترونياً.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أكد بأن مشاركة وزارة العدل للمرة الأولى فى المعرض، تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التى تتبناها الوزارة فى إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية "، للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة.

وأضاف أن المشاركة لن تكون الأخيرة وأضاف أن الأعوام القادمة بإذن الله ستشهد استكمال المراحل المخطط لها فى المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيراً على المواطنين.