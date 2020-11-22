وثقه بحبل وعذبه.. إحالة بائع للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مسن بالإكراه

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، إحالة بائعًا إلى محكمة الجنايات ، لاتهامه بتوثيق مُسن والاعتداء عليه بالضرب داخل شقته لسرقته فى الموسكى .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الموسكى مفاده تلقيه بلاغًا من أحد المواطنين بالمعاش، بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وعقب فتحه الباب فوجئ بشخص- غير معلوم لديه- دفعه وتعدى عليها بالضرب بالأيدي مُحدثًا إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وووثقه واستولى منه على مبلغ مالي وهاتف محمول، كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع بذات المنطقة محل سكن المجنى عليه).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته وارتكابه الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.