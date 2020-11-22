نيويورك تايمز: الجمهوريون بالولايات يواجهون خيارا بين الواجب والانتماء الحزبى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الجمهوريين يواجهون خيارا بين الواجب والانتماء الحزبى وما إذا كان ينبغى أن يساندوا الرئيس دونالد ترامب فى تشكيكه فى الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستكون سلامة الديمقراطية الأمريكية فى أيدى بعض الجمهوريين فى الولايات مثل نورمان شينكل، من متشيجان الذى كان حتى وقت قريب فى مجلس الولاية للتصديق على نتائج الانتخابات. إلا أن شينكل يواجه الآن خيارا بسبب الاضطراب الناشئ عن الانتخابات الوطنية والتشكيك فيها من قبل ترامب، مرشحه المفضل، الذى غنى لأجله النشيد الوطنى فى حشد انتخابى الشهر الماضى.

فواجب شينكل كواحد من اثنين من الجمهوريين فى المجلس المكون من اربعة أعضاء، هو التصديق على إرادة ناخبى ميتشيجان وتأكيد فوز جو بايدن قبل التصويت فى المجمع الانتخابى فى 14 ديسمبر. إلا أن شينكل يوازن ما إذا كان سيعرقل التصديق على الانتخابات فى اجتماع المجلس المقرر غدا الاثنين، بسبب ما تقول الصحيفة أنه حوادث بسيطة يصورها ترامب وحلفائه بلا أساس على أنها أساس تلاعب واسع واحتيال فى الانتخابات.

وتقول نيويورك تايمز، إن هذه لحظة الحقيقة للحزب الجمهورى. فأمريكا على حافة السكين، مع اختيار المسئولين الجمهوريين من المجالس التشريعية فى الولايات وحتى الكونجرس بين إرادة الناخبين وإرادة رجل واحد. فمن خلال الدفع بمزاعمه التى تصفها الصحيفة بالزائفة إلى أقصى الحدود، دفع ترامب الجمهوريين إما إلى الرضوخ أو الصمت، ومواجهة البعض مثل شينكل التردد العصبى، وبذلك كشف هشاشة النظام الانتخابى وأحدث هزة بداخله.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه عند هذه المرحلة، لا يتعلق تأثير ترامب كثيرا بقلب الانتخابات، حيث يتفق كلا الحزبين على انه ليس لديه فرصة كبيرة للقيام بذلك، لكنه يغرس الكثير من عدم الثقة والارتباط فى العملية الديمقراطية بحيث تتوقف عن العمل كما ينبغى.