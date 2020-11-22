نائب محافظ قنا يشدد على النظافة الدورية للجان الانتخابات‎

قنا_ صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، مدرستى وحدة خزام وأحمد عايد الابتدائية، جنوب مركز قوص وذلك للتأكد من جاهزيتها لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية والتى ستتم غدا الاثنين ولمدة يومين، رافقه الزيارة الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، وعلى حزين مدير إدارة الخدمات وعزت الشريف، مدير العلاقات العامة بإدارة قوص التعليمية .

وشدد نائب المحافظ، أثناء الجولة على ضرورة النظافة الدورية للجان ودورات المياة الخاصة بالمستشارين والناخبين من خلال التعقيم الدورى لها، موجها إلى اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن مركز قوص به 69 لجنة انتخابية من 53 لجنة بالمدارس الإضافة إلى اللجان المقامة بالوحدات الصحية ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز انتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطن، وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى محافظة بين 18 مرشح ( 4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا _ 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة _ 6 مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف _ 4 مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز ابو تشت وفرشوط).