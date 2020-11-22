مياه سوهاج ترصد 7582 ألف وصلة خلسة وتحرر محاضر للمخالفين

سوهاج ـ محمود مقبول

طالب اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، المواطنين بضرورة وقف التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة بعد أن رصدت الشركة 7582 ألف وصلة خلسة خلال العام 2019/2020 حيث بلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط المياه 7176 وصلة وبلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط الصرف الصحى 406 وصلات، وأنه تم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحين تقنين أوضاعهم.

يأتى ذلك فى إطار الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 18 أغسطس 2020 والتى تنص على أنه يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحى عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة، لما فى ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالمصلحة العامة وخرق النظام وخيانة الامانة ومخالفة ولى الأمر الذى أمر الشرع بطاعته.