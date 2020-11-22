اليوم السابع
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خالد صلاح
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مناورات عسكرية أمريكية – لبنانية فى مجال مكافحة الإرهاب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:08 م
مناورات عسكرية أمريكية – لبنانية فى مجال مكافحة الإرهاب مناورات عسكرية - أرشيفية
أ ش أ

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أجرت وحدات من القوات المسلحة اللبنانية مناورات تدريبية مشتركة مع فريق عسكري أمريكي استغرقت 5 أيام، وذلك في مجال العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وذكر الجيش اللبناني – في بيان له اليوم – أن وحدات من القوات البحرية والجوية وأفواج المغاوير (القوات الخاصة) والقوات المحمولة جوا وفرع مكافحة الإرهاب والتجسس بجهاز المخابرات العسكرية وغيرها من الوحدات، شاركت في المناورات التدريبية المشتركة.


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الجيش اللبنانى

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