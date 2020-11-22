وتحدث المرصد عن وقوع قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، الثلاثاء الماضي، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى.