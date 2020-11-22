كتب سمير حسنى

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، عن مقتل 15 مسلحا أجنبيا في غارة على ميلشيات موالية لإيران شرقي سوريا.

وفى وقت سابق، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك بعد أن قامت بقصف الريف الشمالي لعين عيسى في ريف الرقة بقذائف المدفعية والهاون، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء، ووثّق المرصد السوري - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إصابة ثلاث مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة الثلاثاء الماضي .