معنا نجدهم.. على رضا مريض توحد خرج من منزله فى بلبيس بالشرقية ولم يعد

الشرقية - إيمان مهنى

تغيب عن المنزل الشاب على رضا على عبدالفتاح عمرة 16 عاما ويعانى من مرض التوحد ولا يستطع التكلم بطريقة طبيعية.

وأوضح طارق الشعرواى أحد جيرانه، أن على رضا مقيم فى شارع المتاجر بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، وأنه قبل أربعة أيام اختفى بعدما خرج للبقال المجاورة لمنزله، وبحثت الأسرة عنه فى كافة أرجاء المدينة خلال الأيام الماضية دون جدوى.

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