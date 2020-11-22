اليوم السابع
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معارض تركى يفضح علاقات أردوغان المشبوهة بالمافيا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:30 م
معارض تركى يفضح علاقات أردوغان المشبوهة بالمافيا زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض التركي علي باباجان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض التركي علي باباجان الحليف السابق والرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي وراء مصالحه السياسية من خلال التزام الصمت خلال الخلاف المستمر بين زعيم الجريمة المنظمة، وزعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة سوزكو.

وقال باباجان أن في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحت قيادة أردوغان، "أصبحت تركيا دولة تقوم فيها المافيا والعصابات ومنظمات الجريمة بتهديدات علنية"، مؤكدا أن الرئيس التركي ظل صامت حيث هدد رئيس المافيا أحد رموز المشهد السياسي التركي.

واستهدف زعيم المافيا السيئ السمعة علاء الدين تشاكيجي يوم الثلاثاء الماضى، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، بعد أن انتقد الأخير الحكومة بشأن إطلاق سراح تشاكيجي من السجن.


علي باباجان

تركيا

اردوغان

المافيا

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