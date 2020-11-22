مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس ويرسم 6 أباء كهنة جدد

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الألهى فى كنيسة مارجرجس المطرانية، كما قام بسيامة ستة من الأباء الكهنة الجدد على ثلاث كنائس.

وجاء الأباء الكهنة الجدد وهم الشماس سامى غالى سامى، باسم القس بنيامين على كنيسة الأنبا بولا ميدان عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، والشماس سامح سامى عزيز، باسم القس إسحاق على كنيسة الأنبا بولا ميدان عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة، والشماس ميلاد لويز عبدالله باسم القس يوناثان على كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة.

كما تضمنت أيضا الشماس ماهر عياد بختان باسم القس تداوس على كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس منطقة منطى شبرا الخيمة، والشماس صليب ميلاد ناجى باسم القس أبيب على كنيسة العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس منطقة منطي بشبرا الخيمة، والشماس ماهر رشدى فهيم باسم القس بولا على كنيسة العذراء مريم والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس منطقة منطي بشبرا الخيمة.

كما قام نيافته بسيامة القمص تكلا رزق كاهن كنيسة الأنبا بولا منطقة أم بيومى فى درجة القمصية، حيث حضر لفيف من أباء الإيبارشية والشعب المحب فى يوم مبارك ومفرح.

صلوات القداس الإلهى



مطرانية مارجرجس