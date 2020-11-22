مصنع «سامسونج» ببنى سويف يحتل المركز الأول فى قائمة مصدرى الأجهزة الإلكترونية

احتلت شركة سامسونج إلكترونكس مصر، المرتبة الخامسة، كأفضل شركة مصدرة فى مصر من بين شركات أخرى فى مختلف الصناعات، حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويعد مصنع سامسونج للشاشات والتليفزيونات فى بنى سويف، المصنع الأول والوحيد المصدر فى مصر ضمن فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية فى تلك القائمة، وهو أحد أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم والأول من نوعه فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

‎وتعليقا على ذلك، قال تشونكى كوان، رئيس مصنع سامسونج إلكترونكس مصر: «إن تواجدنا فى تلك القائمة كأول شركة مصدرة فى مصر فى فئة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية نجاح جديد يضاف لنا، حيث نحرص فى سامسونج على المشاركة بفاعلية فى السوق المصرى، وتعزيز قدرة المنتج المحلى التنافسية، ليس فقط لتغذية السوق المحلى ولكن كذلك للتصدير على مستوى العالم، كما نسعى دائمًا من خلال مصنع بنى سويف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة ومتطورة عن غيرها، والتى بدورها ستساهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وإمداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا بالأجهزة المصنوعة فى مصر».

‎يذكر أن مصنع سامسونج فى بنى سويف تبلغ إجمالى استثماراته 270 مليون دولار أمريكى، ويصدر نحو 85% من إنتاجه إلى منطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ستة ملايين جهاز سنويًا. وعلى صعيد تدشين منطقة صناعية حقيقية فى محافظة بنى سويف وإتاحة العديد من فرص العمل المثمرة، يعمل فى المصنع نحو 2000 عامل معظمهم من سكان صعيد مصر، كما تلقى أكثر من 180 موظفا تدريبات متخصصة فى مصانع سامسونج المختلفة حول العالم فى كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا.

وتعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة على مستوى العالم ليس فقط فى التصنيع، ولكن أيضا فى استخدام أفضل تقنيات بالعالم بمنتجاتها الإلكترونية التى تحوذ على ثقة عملائها.

وتواصل سامسونج ريادتها لقطاع صناعة التليفزيون العالمى من خلال الالتزام بتقديم أرقى معايير الابتكار فى تليفزيون QLED، والسعى المستمر لتعزيز ثقة المستهلكين.

وتمثل تشكيلة تليفزيونات QLED التى طورتها سامسونج نقطة تحول حقيقية فى عالم التليفزيونات بفضل التقنيات التى طورتها الشركة لتعزيز تجربة المشاهدة التليفزيونية بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بجهودها للحد من مشكلة تطبع أو احتراق الصورة.

وتعزز تليفزيونات QLED مكانة الشركة وريادتها فى السوق لأنها وضعت حدًا لمشكلات تطبع الصور.

ويعود التزام سامسونج إلى حقيقة أن كل منتج تقدمه الشركة يتم تصميمه بما يتناسب مع تطلعات المستهلكين. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال الحلول التى ابتكرتها الشركة لمعالجة مشكلة التطبع على الشاشة.

وبينما تسعى الشركة لتقديم حلول متطورة فى سلسلة تليفزيونات QLED تضمن للمستهلك التخلص من مشكلة تطبع الصورة بشكل نهائى، وذلك بفضل استخدام تقنية نقاط العرض الكمية غير العضوية التى لا تتحلل مع مرور الوقت، فقد قطعت أشواطا كبيرة نحو الأمام من خلال تزويد المستهلك بضمان مطلق مدى الحياة على جودة الصور الاستثنائية لأجهزة تليفزيون QLED لعقود قادمة.

وتقود الشركة قطاع صناعة التليفزيونات لمدة 13 عاما متتالية، وتعكس فى كل يوم التزامها بتقديم ابتكارات هادفة توفر ذكريات استثنائية للمستهلكين.

ويشهد عالم الترفيه المنزلى تحولات كبيرة فى وقتنا الحالى نتيجة تطور التقنيات التى ساهمت فى ظهور ما يعرف بتجارب المشاهدة الغامرة.

ومع التطورات الكبيرة التى شهدتها أجهزة التلفاز، باتت الصور الواقعية ذات الألوان النابضة بالحياة متاحة بكل سهولة.

ومع الدخول إلى عالم جديد من تجارب المشاهدة، تعمل أجهزة التليفزيون ذات المستوى العالمى المتوفرة اليوم على الارتقاء بحدود الدقة واللون والسطوع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.