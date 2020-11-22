مصر تدين الهجمات الإرهابية فى كابول.. وتؤكد موقفها الرافض لكافة أشكال الإرهاب

كتب : أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، وتؤكد مجددًا على موقفها الثابت من رفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.