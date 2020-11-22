مصرع فتاة متأثرة بإصابتها على يد والدها فى قنا.. والتحريات: كبلها 3 أشهر

قنا - صابر سعيد

لقيت فتاة مصرعها، متأثرة بإصابتها نتيجة ضرب مبرح بالعصا بقرية البراغيت التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع إيمان.أ، 20 عاما، من قرية البراغيت، التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.



وتبين من الفحص بعد تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة والدها أحمد.ع، 57 عاما، تعدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة اليوم، بعد تكبيلها لمدة 3 شهور، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

فى سياق أخر، نجح قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الكوم الأحمر دائرة مركز شرطة فرشوط، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.