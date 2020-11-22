مستشفى غارب المركزى تستضيف قافلة طبية من جامعة الأزهر الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة غارب بمحافظة البحر الأحمر عن استقبال مستشفى غارب المركزى بداية الأسبوع المقبل قافلة طبية من جامعة الأزهر لعلاج المواطنين مجانا، وذلك لمدة أسبوع حيث تضم تخصصات "الرمد والأطفال".

وكشف بيان من مجلس مدينة غارب أن القافلة ستصل يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتضم كلا من الدكتور عادل عبد الوهاب رئيس أقسام الرمد بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتورة هبه محمود رئيس قسم الرمد بجامعة الأزهر، وأحمد محمد عبد المجيد استاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر.

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام فرهود عميد كلية الطب بنات بجامعة الأزهر، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المنشآت الصحية لمواطنى البحر الأحمر وتدريب الأطباء على التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تدشين البرتوكول لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تعاون مباشر فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الصحية وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء فى كافة التخصصات وخاصة الدقيقة فى مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر وحسب احتياج كل مستشفى.