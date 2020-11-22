اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مستشارة بمنظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:59 م
مستشارة بمنظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا مؤتمر مقاومة المضادات الحيوية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية، ومقاومة العدوى ومكافحتها، أنه لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية إلا في حالة الالتهاب البكتيرى مع الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الأنظمة الصحة لابد أن تكون قوية، حيث أن مقاومة البكتيريا تمثل جائحة صامتة، ويمكن أن تتحول إلى جائحة قوية في عام من الأعوام، ولابد من جميع وزارات الصحة العمل معا لمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأوضحت، أن عدوى كورونا يمكن أن تحدث مرة أخرى، ولابد من إجراء دراسات لمعرفة السبب، ولكن الأعداد ليست كبيرة، ولا نعرف سبب المناعة قصيرة المدى.

وقالت إن هناك أبحاث أظهرت أن قوة الجهاز المناعى يحمى من الإصابة بفيروس كورونا، والأهم من تقوية الجهاز المناعى الوقاية من الإصابة بالعدوى من خلال الإجراءات الوقاية، بغسل اليدين، وارتداء الأقنعة والحرص على التطعيمات، والتباعد والالتزام بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، ومنع العدوى هو الرسالة الأساسية للاهتمام بصحة الانسان والوقاية من كورونا، وتناول تطعيم الأنفلونزا، وذلك لمنع العدوى من بدايتها حتى لا نضطر لتناول المضادات الحيوية، لأنه ليس كل عدوى تحتاج الى المضادات الحيوية،

من جانبه قال الدكتور باسم زايد المسؤول الطبي لوحدة الوقاية من العدوى والتصدى لمقاومة الميكروبات في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ندعو الجميع أفراد أو مجتمعات بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وهناك مسئولية مجتمعية، ولابد أن تتبع الصيدليات نهجا أكثر حسما، وعدم إعطاء المضادات الحيوية بدون وصفة طبية للحد أو في منع أو حدوث مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية.

 

وقال إن هناك تحالف دولى من أجل إيجاد منظومة لتصنيع مضادات ميكروبات جديدة وحاجة ماسة لإنتاج أدوية جديدة من المضادات الحيوية لا تقاومها البكتيريا، موضحا أنه ضرورة انشاء برامج لمقاومة العدوى ، ومن المهم للتصدى لمقاومة البكتيريا للميكروبات، ومنظمة الصحة العالمية وضعت دليل ارشادى لكل المؤسسات الطبية، وذلك من خلال وجود لجنة لمكافحة العدوى، وتدريب الفريق الطبي كلل، وتدريب العاملين الصحيين لمكافحة العدوى، والطوارىء وغيرها ووضع نظم لترصد انتشار الأمراض وأيضا فيروس كورونا، مثل ارتداء ملابس الوقاية واستخدام الماء والصابون في المنشآت الصحية، وتنظيف وتطهير أدوات المرضى، وتطهير البيئة المحيطة والمعايير الأخرى داخل المؤسسات الطبية

من جانبها قالت حنان بلخى مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، إن البكتيريا تغير من نفسها، وتوجد بيئة خصبة تقاوم المضادات الحيوية، موضحة أنه لابد من وصف المضاد الحيوى عند وجود التهاب بكتيرى في حالات فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية

البكتريا

تناول المضادات الحيوية

الفيروسات

البكتيريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تحذر من المضادات الحيوية دون استشارة طبيب .. فيديو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:41 م

"FDA" توافق على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة "ريجينيرون" لعلاج كورونا.. أثبت فاعلية فى تعافى ترامب.. يعطى كوكتيل "كازيريفيماب وإيمديفيماب" للحالات الخفيفة والمتوسطة.. وممنوع للحالات الشديدة

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:30 ص

FDA تحدد 10ديسمبر لاجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة لقاح كورونا من فايزر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 10:00 ص

"FDA"توافق على الاستخدام الطارئ لعقار الأجسام المضادة"ريجينيرون"لعلاج كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 07:59 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة