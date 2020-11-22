مسئول بمنظمة التجارة العالمية يطالب مجموعةG20 بدعم إصلاحات الدول النامية

واشنطن (رويترز)

قال آلان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه يتعين على مجموعة العشرين العمل على توفير تريليونات الدولارات من التمويل التجارى للدول النامية لضمان تعافى الاقتصاد العالمى من جائحة كوفيد -19.

وقال وولف لزعماء مجموعة العشرين إن من المهم الاستفادة من التجارة للمساعدة فى ضمان الاقتصاد وتسهيل التجارة فى الإمدادات الطبية الأساسية وإصلاح الإطار المؤسسى للتجارة العالمية.

وأضاف وولف وهو مواطن أمريكى للزعماء "عندما لا تتحرك المحاصيل وتعطل المصانع فى جميع أنحاء العالم النامى سيتأخر التعافى العالمى للجميع.

"لا بد من النظر إلى مبادرة تمويل التجارة على أنها جزء أساسى من تحسين آفاق التعافى الاقتصادي".

وقال المنتدى الاقتصادى العالمى هذا العام إن جائحة كوفيد-19 تؤدى إلى تفاقم الفجوة فى تمويل التجارة العالمية التى كانت تبلغ بالفعل 1.5 تريليون دولار قبل بدء الأزمة مع رفض أكثر من 50 فى المئة من طلبات الدعم المالى للتجارة.

ويلحق عدم توافر التمويل التجارى ضررا شديدا بأقل الدول نموا والتى تعانى بالفعل من ارتفاع تكلفة المعاملات المالية.

وقال وولف إن التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنوك التجارية الكبيرة سيكون ضروريا لتوفير تريليونات الدولارات من التمويل المطلوب.