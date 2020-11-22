اليوم السابع
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مسؤول بالصحة العالميةيكشف مضاعفات ريميديسفير الخطيرة على مرضى كورونا

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:27 م
مسؤول بالصحة العالميةيكشف مضاعفات ريميديسفير الخطيرة على مرضى كورونا منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد عبر الفيديو، أن الدراسات أثبتت أن عقار ريميديسفير ثبت أنه ليس له تأثير فعال في علاج مرضى فيروس كورونا، كما أن له مضاعفات خطيرة على المرضى.

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا تحذر منه اليوم، مضيفة: "ننصح حاليا بعدم استعمال عقار ريميديسفير لفيروس كورونا"، موضحة أن الدواء الفعال في علاج مضاعفات فيروس كورونا هو عقار ديسكاميثازون، وخاصة مرضى العناية الفائقة، والذين يعانون من مضاعفات شديدة. وقالت، نهتم حاليا بالالتزام على أعلى مستوى بمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ونعتبرها جائحة خطيرة جدا، وسنخسر هذه المضادات الحيوية إذا لم نرشد استعمالها.

وأضافت، يتم استعمال المضادات الحيوية في القطاع الحيوانى وبشكل خطير في العلف والزراعة، وفى تربية الحيوانات، والسياسات الأساسية حاليا هو التنبيه على الأطباء بعدم صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، ولابد أن نكون يد واحدة لمواجهة هذا الخطر الصحى الكبير.

وأوضحت، أننا نعتبر في حرب فى ظل جائحة فيروس كورونا ، ولابد أن نحافظ على كل الأسلحة الفعالة لمكافحة هذه الجائحة.


عقار ريميديسفير

كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

فعالية عقار ريميديسفير

عدم فعالية عقار ريميديسفير

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