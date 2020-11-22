مسؤول بالصحة العالميةيكشف مضاعفات ريميديسفير الخطيرة على مرضى كورونا

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد عبر الفيديو، أن الدراسات أثبتت أن عقار ريميديسفير ثبت أنه ليس له تأثير فعال في علاج مرضى فيروس كورونا، كما أن له مضاعفات خطيرة على المرضى.

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا تحذر منه اليوم، مضيفة: "ننصح حاليا بعدم استعمال عقار ريميديسفير لفيروس كورونا"، موضحة أن الدواء الفعال في علاج مضاعفات فيروس كورونا هو عقار ديسكاميثازون، وخاصة مرضى العناية الفائقة، والذين يعانون من مضاعفات شديدة. وقالت، نهتم حاليا بالالتزام على أعلى مستوى بمكافحة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ونعتبرها جائحة خطيرة جدا، وسنخسر هذه المضادات الحيوية إذا لم نرشد استعمالها.

وأضافت، يتم استعمال المضادات الحيوية في القطاع الحيوانى وبشكل خطير في العلف والزراعة، وفى تربية الحيوانات، والسياسات الأساسية حاليا هو التنبيه على الأطباء بعدم صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، ولابد أن نكون يد واحدة لمواجهة هذا الخطر الصحى الكبير.

وأوضحت، أننا نعتبر في حرب فى ظل جائحة فيروس كورونا ، ولابد أن نحافظ على كل الأسلحة الفعالة لمكافحة هذه الجائحة.