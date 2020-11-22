مسؤول أمريكي يشير إلى احتمال بدء توزيع لقاح فيروس كورونا يوم 11 ديسمبر

رويترز

قال منصف السلاوي، كبير المستشارين العلميين ببرنامج الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، إن من المحتمل البدء في توزيع اللقاح على الأمريكيين اعتبارا من 11 ديسمبر.

وأضاف السلاوي لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية "في غضون 24ساعة من الموافقة على اللقاح فإنه سيُنقل ويوضع في المناطق التي أبلغتنا عنها كل ولاية".

وسيجتمع مستشارو إدارة الأغذية والدواء الأمريكية يوم العاشر من ديسمبر، لبحث إمكانية التصريح باستخدام لقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، في الحالات الطارئة.

وأظهر اللقاح فعالية بنسبة 95 في المئة مع عدم ظهور مخاوف كبيرة بخصوص السلامة.

وتتوقع فايزر أن يكون لديها جرعات تكفي لحماية 25 مليونا بنهاية العام.

وقال السلاوي إن اللقاح سيوزع بناء على عدد سكان كل ولاية. وستقرر كل ولاية أولوية الحصول على اللقاح مع التوصية بأن تكون للعاملين في الرعاية الصحية وكبار السن الأكثر عُرضة للوفاة بالفيروس.

وأضاف أن نحو 70 في المئة من السكان في حاجة للتطعيم للوصول إلى مناعة القطيع، وهو هدف قد تصل له البلاد بحلول مايو أيار.

وتواجه الولايات المتحدة تحدي توزيع اللقاحات على أكثر من 330 مليون أمريكي مع مكافحة المعلومات الخاطئة المنتشرة عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.