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مراكز محافظة المنيا تنهى استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 12:03 م
مراكز محافظة المنيا تنهى استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مراكز محافظة المنيا تنهى استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتي الثلاثاء، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة وسرعة حلها، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها على أكمل وجه.

 

وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك للمواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم .

 

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