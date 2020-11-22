مدينة الزينية تضم طريقى الستين والسكة الحديد لبدء رصفهما وتبطين الترع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم ضم طريق الستين الرابط بين الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، والطريق الجانبى لخط السكة الحديد بمسافة كيلو ونصف، وذلك لبدء أعمال تمهيدهم ورصفهم ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق مع إدارة الصرف الصحى بإسنا وهندسة الصرف الصحى بالأقصر بقيادة المهندس رومانى ظريف، لإنهاء كافة اعمال الصرف الصحى بهذا الطريق لتسليمه لمديرية الطرق والنقل، موضحاً أنه سيتم رفع كفاءة طريق فرع 6 بقرية العشى الذى يربط بين قرية العشى والطريق الجانبى لخط السكة الحديد، كما يجرى العمل فى تبطين ترعة ساحل العشى وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، بقطع أشجار النخيل من مدخل طريق شارع الساقية بإشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى، وعلى النادى سكرتير القرية، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، حيث جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المركز والمدن بمتابعة سير اعمال الخطة الاستثمارية المقررة لكل مركز ومدينة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع .

وفى نفس السياق قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى استكمال العمل فى رصف طريق نصر الله – العشى، وذلك لخدمة المواطنين بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه جارى استكمال أعمال رصف طريق نصر الله -العشى بطول 7 كم ويخدم ما يزيد عن 40 ألف نسمة مشيرا إلى أنه من المقرر إنهاء أعمال رصفه بنهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى استكمال أعمال ترميم القطاعات العرضية على طريق طراد النيل "الأقصر- العشى"، موضحاً أنه تمت الأعمال بإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق.



العمل فى تبطين ترعة ساحل العشى



ضم طريق الستين بين قرية الزينية وطريق السكة الحديد لبدء تمهيدهم ورصفهم