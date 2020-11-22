محافـظ المنوفية يسلم 13 كرسى كهربائى ودراجة بخارية لعدد من ذوى الهمم

كتب محمد السيد

سلم اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام 13 كرسي كهربائي ودراجة بخارية ( تروسيكل ) لعدد من المواطنين من ذوي الهمم بنطاق المحافظة، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية ومساعداتهم على سهولة الحركة لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، بحضور نائبه محمد موسي، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من رجال الأعمال، ومديرى الجمعيات بالمنوفية.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه واهتمامه على استعادة حياتهم اليومية، ورفع جزء من المعاناة عن ذويهم.

ومن جانبه، قال محافظ المنوفية: "مستمرون فى دعم ذوى الهمم والحالات الإنسانية بنطاق المحافظة"، مشيراً إلى أنه تم عقد أكثر من لقاء لبحث تلك الحالات، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم والعمل على دمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

كما أشاد محافظ المنوفية بدور رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بالمساهمة في تلك المساعدات، وقدم الشكر لكل من ساهم فى أعمال الخير، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم مع المواطنين لتأكيد مبدأ التكافل الاجتماعى، ودعم العلاقات الإنسانية لاستقرار المجتمع.







