محافظ كفر الشيخ: تطوير منطقة الحكر الوسطانى ضمن المناطق الجارى تطويرها

جاء ذلك بحضور عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،واسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ،ورانيا الباز ، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة ،ومحمد شكري ، منسق عام المشروع، والمهندس غادة أبو كيلة ،وكيل وزارة الكهرباء ،والمسئولين في الجهات المعنية من المرافق غاز وسنترال ،ومياه وصرف صحي .

وكلف اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وشركة الكهرباء ،والاتصالات ، والغاز باستيفاء البيانات المطلوبة لبدء العمل لتطوير تلك المنطقة ، مشدداً من الانتهاء من كافة البيانات اللازمة خلال 3 أيام.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، هناك اهتمام كبير من مجلس الوزراء ، وصندوق تطوير العشوائيات من عمل دراسة لتطوير البنية التحتية للمنطقة من كافة المرافق، وتم تفويض مكتب استشاري من قبل مجلس الوزراء لتطوير المنطقة عقب مده بكافة البيانات اللازمة ، لتطوير المنطقة لصالح أهالينا.