اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يرافق مواطن إلى منزله لبحث شكواه.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:08 م
محافظ قنا يرافق مواطن إلى منزله لبحث شكواه.. صور محافظ قنا يرافق مواطن إلى منزله لبحث شكواه
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أحد المواطنين بمركز أبو تشت إلى منزله، حيث يشتكى من عدم توصيل مرفق مياه الشرب إلى منزله، حيث استوقف المواطن محافظ قنا أثناء جولته بالمركز التكنولوجى لمدينة أبو تشت للوقف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

ووجه محافظ قنا المسئولين بمجلس المدينة وشركة المياه بتبسيط الإجراءات واستيفاء الإجراءات القانونية حتى يستطيع المواطن الحصول على مياه الشرب النقية، وذلك نظرا لظروفه المعيشية الصعبة.

 

كما استمع الداودى إلى طلبات عدد من المواطنين، حيث يتضرر بعضهم من توقف معاش تكافل وكرامة وطلب العلاج على نفقة الدولة، وطلب بعضهم الدخول فى مبادرة "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء لغير القادرين، ووجه المحافظ المسئولين بتلبية طلبات المواطنين وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وأكد المحافظ على التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية.

 

DSC_0767
 
DSC_0769
 
DSC_0770
 
DSC_0772
 
DSC_0784
 

 


محافظ قنا

شكاوى المواطنين

اخبار عاجله

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة