محافظ قنا يرافق مواطن إلى منزله لبحث شكواه.. صور

قنا - صابر سعيد

رافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أحد المواطنين بمركز أبو تشت إلى منزله، حيث يشتكى من عدم توصيل مرفق مياه الشرب إلى منزله، حيث استوقف المواطن محافظ قنا أثناء جولته بالمركز التكنولوجى لمدينة أبو تشت للوقف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا المسئولين بمجلس المدينة وشركة المياه بتبسيط الإجراءات واستيفاء الإجراءات القانونية حتى يستطيع المواطن الحصول على مياه الشرب النقية، وذلك نظرا لظروفه المعيشية الصعبة.

كما استمع الداودى إلى طلبات عدد من المواطنين، حيث يتضرر بعضهم من توقف معاش تكافل وكرامة وطلب العلاج على نفقة الدولة، وطلب بعضهم الدخول فى مبادرة "التصالح حياة" الخاصة بدفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء لغير القادرين، ووجه المحافظ المسئولين بتلبية طلبات المواطنين وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ على التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية.



