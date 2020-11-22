محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأح،د قافلة المساعدات الغذائية لصندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك .. عشان بكرة"، والتى سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق صندوق تحيا مصر.