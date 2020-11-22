محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية.. صور

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأح،د قافلة المساعدات الغذائية لصندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك .. عشان بكرة"، والتى سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنسق صندوق تحيا مصر.
وأكد محافظ بورسعيد، أن عملية توزيع السلع ستتم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لضمان وصول السلع والمواد الغذائية لمستحقيها.
وأشاد محافظ بورسعيد بالدور البارز الذي يقوم به "صندوق تحيا مصر" والذي استطاع أن يشمل بجهوده نواحي تنموية وخدمية متنوعة من خلال برامجه ومبادراته لتحقيق التكافل الاجتماع لأكبر عدد من المواطنين، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وما يقوم به الصندوق في تقديم الرعاية والدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر
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