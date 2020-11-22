محافظ بنى سويف يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات النواب

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعداداً لانتخابات مجلس النواب فى الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي، والمقرر إجراؤها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الحالي،ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التى تضم 14محافظة،من بينها بنى سويف والتى يتنافس فيها 16 مرشحاً للفوز بـــ 8 مقاعد فردية، ويبلغ العدد الإجمالى للناخبين مليون و883 ألف و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت فى 481 مركز بإجمالى 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بعدد من اللجان الانتخابية، والذى رافقه خلالها: اللواء هشام شادى السكرتير العام، سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،واللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان، وخطة التعقيم المتبعة بالتنسيق مع التربية والتعليم والوحدة المحلية وحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واشتراطات وزارة الصحة، وتابع الإجراءات الاحترازية المنفذة خاصة فيما يتعلق بضمان التباعد الاجتماعى خلال عملية الاقتراع، والتزام الناخبين بالكمامات، وتوفير المواد المعقمة، وغيرها من الإجراءات المتبعة، وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات التى قد تم تنفيذها فى الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار محافظ بنى سويف إلى تعليماته برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، ومشددا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية من حيث تجهيز المقرات واللجان وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، لافتا إلى أنه قد تقرر انعقاد وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والمركزية بالمحافظة قبل بدء جولة الإعادة وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والقطاعات الخدمية بالمرور على المقار الانتخابية للاطمئنان على استدامة المتطلبات والتيسيرات التى تم تجهيز المقار بها، خاصة فيما يتعلق بتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ،مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.

هذا بالإضافة إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية، فضلاً تكليف مسؤولى القطاع الصحى بالاستمرار فى تنفيذ خطة التأمين الطبى والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وتابع المحافظ أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التى تم تخصيصها لأعمال فرز الأصوات ،بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يجرى حاليا تجهيز 4 لجان عامة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع :لجنة بمقر مركز شباب بنى سويف الجديدة شرق النيل، وتضم (قسم شرطة بنى سويف "بندر"، وقسم شرطة بنى سويف الجديدة "شرق النيل" ومركز شرطة بنى سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومى ث بنات وتضم (ناصر والواسطى)، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب اهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم (مراكز ببا ،سمسطا والفشن).