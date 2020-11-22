اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يتابع برنامج تطوير أداء العاملين بإدارات التخطيط.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:10 م
محافظ بنى سويف يتابع برنامج تطوير أداء العاملين بإدارات التخطيط.. صور محافظ بنى سويف يتابع برنامج تطوير أداء العاملين
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المحافظة، والذى يهدف إلى تطوير ورفع أداء العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة بالمديريات الخدمية، ضمن جهود الدولة فى تعزيز الجهاز الإدارى بالدولة من خلال تضافر كافة الجهود وتعاون مؤسسات الدولة المعنية وذات الصلة

 

وتابع المحافظ جانبا من أعمال البرنامج التدريبى الذى يعقد على مدار 3 أيام (من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري)،بقاعة المجلس الشعبى المحلى،ويشارك فيه 28 من العاملين بإدارات التخطيط بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات:الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنظيم والإدارة، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتموين.

 

وأكد المحافظ على أهمية عقد مثل تلك البرامج التدريبية ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية التى تركز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مشيراً إلى أهمية استمرار تطويرمنظومة تدريب العاملين وتنوع الشرائح المستهدفة بمختلف المستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا وإطلاعهم على آخر مستجدات قوانين وتشريعات العمل، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير النزاهة والشفافية ومجابهة الفساد المالى والإداري.

 

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام شادى السكرتير العام، وعزة على خالد مدير عام التخطيط والمتابعة، وأحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

محافظ بنى سويف (1)
محافظ بنى سويف (1)

 

محافظ بنى سويف (2)
محافظ بنى سويف (2)

 

محافظ بنى سويف (3)
محافظ بنى سويف (3)

 

محافظ بنى سويف (4)
محافظ بنى سويف (4)

 


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