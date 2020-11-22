محافظ المنوفية يتفقد مكتب التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم فى زيارة مفاجئة

المنوفية محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، مكتب التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم فى زيارة مفاجئة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية قسم المعاشات والتحصيل والتنفيذ الإدارى ووحدة الاشتراكات والمعلومات وخدمة المواطنين بمكتب التأمينات الاجتماعية بميدان شرف، واطلع على آلية سير العمل وكيفية تقديم الخدمات للجمهور، حيث أبدى المحافظ استياءه الشديد من منظومة العمل وتكدس المواطنين، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصال هاتفى بوزيرة التضامن الاجتماعى، لدراسة وضع المقر الحالى لمكتب التأمينات الاجتماعية، والإرتقاء بمنظومة العمل، حرصاً على مصلحة المواطنين .

وخلال تفقده مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة بشاير الخير بحى غرب، لاحظ للمحافظ عدم استغلال المكان، فضلاً عن وجود مكاتب إدارية غير مستغلة، وتكدس على مكتب التأمينات بميدان شرف، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بشبين الكوم بسرعة إعداد خطة متكاملة لتنظيم العمل وتخفيف الزحام بمكتب التأمينات ببندر شبين الكوم، والعرض عليه خلال 48 ساعة، لاتخاذ اللازم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور .

هذا وقد شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، وعدم تقديم الخدمات للجمهور، إلا بشرط ارتدائهم الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس.

كما أكد محافظ المنوفية على حسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم وتأدية الخدمات لهم بشكل ميسر، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى حقوق المواطنين، فيما استمع إلى عدد من طلبات وشكاوى المواطنين ووعدهم بعقد لقاء معهم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم والعمل على سرعة حلها.