اليوم السابع
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محافظ القليوبية: مبادرة وزارة الاتصالات للتحول الرقمى تستهدف بناء جيل متعلم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:32 م
محافظ القليوبية: مبادرة وزارة الاتصالات للتحول الرقمى تستهدف بناء جيل متعلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإعلان عن المبادرة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمي، لتأهيلهم لسوق العمل.

وثمن المحافظ، المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمي، وتستهدف بناء جيل متعلم وقادر فى مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل التوجه العالمي للرقمنة والتوسع فى استخدامها فى كافة المجالات والقطاعات، واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات والتقنيات الحديثة.

وفيما يتعلق بالشروط والمزايا التي تتيحها المبادرة، فإنه يتم التدريب على أكثر من 30 تخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشترط فى المتقدم ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، كما يحصل المتدرب على مكافأة تحفيزية تصل إلى ألف جنيه شهرياً، ويُمنح بعد اجتيازه البرنامج التدريبي بنجاح شهادة من المعهد القومي للاتصالات، فضلاً عن شهادات أكاديمية من الشركات العالمية ( للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

للتسجيل  والإطلاع  على مزيد من التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإليكتروني بالمعهد القومي للاتصالات www.nti.sci.eg/dey/


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