اليوم السابع
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محافظ الشرقية: تلقينا 190 ألفا 860 طلب تصالح على مخالفات البناء

الأحد، 22 نوفمبر 2020 08:00 ص
محافظ الشرقية: تلقينا 190 ألفا 860 طلب تصالح على مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القرويه قد استقبلت 190 ألف و860 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائى وتم تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون .

واضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مركز منيا القمح جاء فى المرتبة الأولى بإجمالى عدد طالبات 28 ألف 358 طلب و ثم مركز الزقازيق بإجمالي27 ألف 821 طلب، بينما مركز صان الحجر فى المرتبه الأخيرة 283 .

وقال المحافظ إن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

أشار محافظة الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25 % من قيمة التصالح عند السداد الفورى وكذلك تخفيض نسبه 35% داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.

 


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طالبات التصالح

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