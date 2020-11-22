محافظ البحيرة يتفقد لجان مدينة دمنهور استعدادا لجولة الإعادة لانتخابات النواب

البحيرة - ناصر جودة

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمدينة دمنهور لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة .

وذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستنطلق اعتبارا من صباح غد الاثنين 23 نوفمبر ولمدة يومين ، حيث تفقد اللواء المحافظ المقرات الانتخابية ودورات المياه وأماكن الانتظار ودخول وخروج الناخبين والإنارة والنظافة وجاهزية لجان مركز إعداد القادة والتي تضم لجنه واحده، ومدرسه معاذ بن جبل الثانويه بنات التي تضم 3 لجان، ومدرسه السيدة زينب الابتدائية والتي تضم ثلاث لجان، ومدرسه عمر كامل الوكيل الثانويه بنات التي تضم عدد 4 لجان.

وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها .

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 653 مركز انتخابي يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفا و338 ناخبا بعدد 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مرشحا خلال جولة الإعادة على عدد 18 مقعدا.

كما تم ربط مركز العمليات الرئيسي بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ .

وأكد المحافظ أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلي صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور وياسر محمود - وكيل وزارة التربية والتعليم وخالد الصماد مدير ادارة بندر دمنهور التعليمية.