اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يشارك 100 طفل من ذوى الهمم بإحتفاليات الطفولة ..صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:38 م
محافظ الإسكندرية يشارك 100 طفل من ذوى الهمم بإحتفاليات الطفولة ..صور جانب من الاحتفال
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات إحتفالية محافظة الإسكندرية بيوم الطفولة تحت شعار" أنتم المستقبل.. حلمكم حلمنا" بمشاركة 100طفل من ذوى الهمم، والتى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولي.

واشارت محافظة الاسكندرية فى بيان صادر اليوم  أن الإحتفال بيوم الطفولة والمقرر الاحتفال به فى ال 20 نوفمبر من كل عام، جاء مزامنا هذا العام مع موجة الطقس السيء التى مرت بها محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك حرصت المحافظة على تنظيم تلك الاحتفالية لإدخال البهجة على أبنائنا من ذوى الهمم.

ووجه المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدنى المشاركين فى الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح أطفالنا، مشيدا بدور المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام ستاد الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وممثلى المجتمع المدني.

 

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الاسكندرية

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