محافظ أسيوط يشيد صندوق تحيا مصر لدعمه المستشفيات بـ 45 ماكينة غسيل كلوى

أسيوط فريق المحافظات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالدور الوطنى لصندوق تحيا مصر فى تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة فى قطاع الصحة والتى تم دعمها بعدد 45 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من الصندوق لمديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوى بقرى ومراكز المحافظة وتوفير الخدمات الصحية لهم وذلك تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي.

كانت مديرية الصحة بأسيوط قد استلمت 45 ماكينة غسيل كلوى مقدمة من صندوق "تحيا مصر" ضمن فعاليات أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة والتى أطلقها رئيس مجلس الوزراء أمس استعدادًا لفصل الشتاء وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت رعايته لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر فى مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة والتى ستساهم فى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى وتلبية احتياجات المرضى مشيدًا بالدور الوطنى لصندوق "تحيا مصر" فى دعم المنظومة الصحية المصرية.