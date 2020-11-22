محافظة سوهاج تنهى استعداداتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب والتي ستنطلق يومي 23 و24 نوفمبر الحالي بالمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، و1081 لجنة فرعية .

وقال " الفقي" أنه تم تجهيز المقار الانتخابية وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.