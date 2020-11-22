اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الوادى الجديد تنفذ 18 ظهيرا زراعيا بالقرى بإجمالى 3200 فدان لصالح الشباب

الأحد، 22 نوفمبر 2020 03:00 ص
محافظة الوادى الجديد تنفذ 18 ظهيرا زراعيا بالقرى بإجمالى 3200 فدان لصالح الشباب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ ظهير زراعى لـ 18 قرية بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية، والتى يستفيد منها 640 شابا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، وذلك فى اطار تنفيذ خطة المحافظات لدعم المشروعات الإنتاجية فى القطاع الزراعى لصالح شباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن "صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة " انتهى من تخصيص 1800 فدان للشباب أيضا، لتنفيذ مشروعات زراعية بنظم الرى الحديث والطاقة الشمسية.

كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، نظمت مؤخراً، قرعة علنية على ٥٠ منزلًا ريفيا، ومساحة ٢٠٠ فدان ظهير زراعى تابع لهم بقرية غرب الموهوب بواقع 4 فدان لكل منتفع، بحضور جميع المتقدمين البالغ عددهم ١٨٩ متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأكد نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الجديد بتطوير القرى وتوفير مسكن ملائم للمواطنين بها والعمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

الظهير الزراعي بالوادي الجديد

مشروعات الشباب بالوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة