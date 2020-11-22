محافظة الوادى الجديد تنفذ 18 ظهيرا زراعيا بالقرى بإجمالى 3200 فدان لصالح الشباب

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ ظهير زراعى لـ 18 قرية بواقع 3200 فدان بنسبة 200 فدان لكل قرية، والتى يستفيد منها 640 شابا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، وذلك فى اطار تنفيذ خطة المحافظات لدعم المشروعات الإنتاجية فى القطاع الزراعى لصالح شباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن "صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة " انتهى من تخصيص 1800 فدان للشباب أيضا، لتنفيذ مشروعات زراعية بنظم الرى الحديث والطاقة الشمسية.

كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، نظمت مؤخراً، قرعة علنية على ٥٠ منزلًا ريفيا، ومساحة ٢٠٠ فدان ظهير زراعى تابع لهم بقرية غرب الموهوب بواقع 4 فدان لكل منتفع، بحضور جميع المتقدمين البالغ عددهم ١٨٩ متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأكد نبيل حنفى، رئيس مركز الداخلة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الجديد بتطوير القرى وتوفير مسكن ملائم للمواطنين بها والعمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.