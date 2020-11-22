مجلس شورى البحرين: نفتخر بالدور الريادى للسعودية واستضافتها قمة العشرين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدر مجلس الشورى البحرينى، بياناً مناسبة استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لقمة دول مجموعة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، يعرب مجلس الشورى البحرينى، عن الفخر والاعتزاز بالدور المحوري والريادي العالمي والجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة المساعي وتنسيق الجهود الدولية لإعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي، وسعيها لبناء بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم.

ويُثمن مجلس الشورى حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة قمة العشرين، وتوفير كافة السبل لإنجاحها في هذه الظروف الاستثنائية، مشيدين بمستوى الإعداد والتنظيم، مؤكدين أن القمة تُعقد في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود العالمية من أجل قهر ظروف جائحة كورونا «كوفيد 19» والنهوض بالدول مجددًا، وإيجاد اللقاحات الآمنة، وضمان وصولها لجميع شعوب العالم.

ويؤكد مجلس الشورى أن قمة العشرين تعتبر تجمعًا عالميًا مهمًا لقادة عشرين دولة تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، وهو ما يعكس أهمية استمرارية انعقاد اجتماعات القمة، من أجل وضع الحلول وتجاوز التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تواجهها دول العالم، والدفع بآفاق التعاون والتنسيق الدولي لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة.