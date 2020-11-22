ما المضاعفات الناتجة عن تصلب الشرايين؟

كتبت فاطمة خليل

تصلب الشرايين هو تصلب في جدران الشرايين، وهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الصحي والأكسجين والغني بالمغذيات إلى مختلف أعضاء الجسم المحيطية مع تصلب جدران الشرايين، يضطر القلب إلى الضخ بقوة أكبر وضد مقاومة أكبر لتمكين وصول الدم الشرياني إلى جميع الأعضاء المحيطية، وفقاً لموقعي "نيوز ميديكال" و "Medical news today".

كيف يحدث تصلب الشرايين؟



يحدث تصلب الشرايين عندما تصبح الشرايين ضيقة وقاسية بسبب تراكم اللويحات حول جدار الشريان تتكون اللويحة المسبب لتصلب الشرايين من الكوليسترول والكالسيوم والدهون ومواد أخرى ، وقد تزداد صعوبة بمرور الوقت.

تؤدي التغييرات في شرايين الشخص إلى تعطيل تدفق الدم حول الجسم وتزيد من خطر حدوث مضاعفات، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية يمكن أن تكون هذه المضاعفات مهددة للحياة.

مضاعفات تصلب الشرايين



يعاني المصابون بتصلب الشرايين عادةً من ارتفاع ضغط الدم .

يتطور تصلب الشرايين الشائع إلى مضاعفات عديدة وتشمل هذه أمراض الشريان التاجي، عندما تحدث لويحات تصلب الشرايين في شرايين القلب قد يؤدي هذا إلى الذبحة الصدرية (ألم في الصدر عند المجهود)، وعدم انتظام ضربات القلب (معدل ضربات القلب أو الإيقاعات غير الطبيعية) ، إلخ.

المضاعفات الأخرى لتصلب الشرايين هي أمراض الأوعية الدموية الدماغية (التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة) ومرض الشريان المحيطي وهو تصلب وضيق تدريجي للشرايين في الساقين والذراعين.