ماكرون: مبادرات فرنسا أصبحت على أجندة قمة العشرين

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المبادرات التي تتبناها فرنسا أصبحت على أجندة قمة العشرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف إيمانويل ماكرون: تبنينا في مجموعة العشرين إتاحة اللقاح للجميع وتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة.



وفى وقت سابق قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام، سنضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها، موضحا أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالا لشراء جرعات للقاح كورونا.



وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين أنه واثق أن قمة الرياض ستؤدى إلى أثار مهمة وحساسة، مضيفا أن قمة العشرين ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، مؤكدا أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ21 مليار دولار للتصدى لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".



كما أكد الملك سلمان أن المملكة تهدف لاغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع، وينبغى أن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل، وأضاف سلمان أنه يجب علينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد، وأضاف أن المملكة مستبشرة بالتقدم فى إيجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا، مضيفا أنه يجب علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة.