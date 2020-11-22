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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

الأحد، 22 نوفمبر 2020 06:57 م
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية لجنة القيادات بجامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها اجتماعاتها، مساء اليوم، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهى أمين كلية الطب البشرى، وأمين كلية العلاج الطبيعى.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور تامر سمير أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

خلال عمل اللجنة

خلال عمل اللجنة

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