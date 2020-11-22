قمة العشرين تعلن فى بيانها الختامى الالتزام بقيادة العالم للتعافى من كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد البيان الختامى لقمة العشرين، التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، أن القمة ملتزمة بقيادة العالم نحو التعافى من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، مشددا على أهمية تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الختامى لقمة العشرين، أن مواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع، لافتا إلى الالتزام بتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض.

وأشار البيان الختامى لقمة العشرين، إلى ضرورة العمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، مؤكدا دعم جميع الدول النامية والأقل نموا فى مواجهة كورونا، وتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.