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قاتل ابنته فى قنا يعترف: كبلتها 3 أشهر لأنها وش شؤم

الأحد، 22 نوفمبر 2020 09:41 م
قاتل ابنته فى قنا يعترف: كبلتها 3 أشهر لأنها وش شؤم جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بقتل ابنته، بعد تكبيلها بالمنزل لمدة لمدة 3 شهور، بقرية البراغيت التابعة لمركز ابوتشت شمالى قنا.

وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا،  قد تلقى إخطارا بمصرع ايمان.أ، 20 عاما،  بقرية البراغيت،  التابعة لمركز ابوتشت شمالى قنا، وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة والدها أحمد.ع، 57 عاما، تعدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة اليوم، وأقدم على تكبيلها لمدة 3 أشهر.

وكشف مصدر أمنى لليوم السابع،  أن المتهم  اعترف بعد ضبطه أنه تعدى على نجلته بالضرب المبرح بعد تكبيلها لمدة 3 أشهر، ظنا منه أنها "وش شؤم" بعد وفاة ابنه توأمها منذ عام فى حريق تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

 


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